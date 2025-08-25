Amaro esordio per Thiaw con la maglia del Newcastle. Ko al 100' per un gol di un 16enne

Esordio per Malick Thiaw con la maglia del Newcastle e non è andata benissimo al tedesco. Subentrato all'80' al posto di Fabian Schar, ha visto i Magpies perdere all'ultimo contro il Liverpool, a St. James' Park. Vincono i reds al 100' grazie a una rete di Rio Ngumoha, classe 2008, 17 anni da compiere il 29 agosto.

Trasferitosi a metà agosto al Newcastle, Thiaw era rimasto in panchina per la prima di Premier League contro il Newcastle. Ricordiamo le cifre ufficiali dell'operazione: affare da 42 milioni totali (38+4), con il Milan che registra una plusvalenza notevole da circa 35 milioni di euro.