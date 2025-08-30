Pedullà duro contro Tare: "Nel pre di Lecce-Milan ha detto delle dichiarazioni orribili"

vedi letture

Negli studi di Sportitalia Alfredo Pedullà ha commentato in maniera anche piuttosto dura quelle che sono state dichiarazioni del direttore sportivo Igli Tare nel pre partita di Lecce-Milan:

"Con un minimo di onestà intellettuale ha fatto delle dichiarazioni per me orribili. Gimenez avrebbe giocato 5 minuti dopo, ed anche per una questione di rispetto nei riguardi del ragazzo che va in campo. Dice "Noi vogliamo lo scambio con Dovbyk". Se ti giri a 10 metri c'è il tuo centravanti titolare che sta scendendo in campo. Quindi per me è una cosa che non riesco sinceramente a capire, anche nei riguardi di un professionista che tu hai speso, magari Tare non c'era, 32 milioni. Lo scambio è uno scambio difficile. Lo vuole il Milan, ma non credo ci sia la volontà di Gimenez e poi devi passare anche attraverso la volontà di tutta la Roma. Il Milan vuole prendere Dovbyk. Lui ha smentito l'ipotesi che possa essere oltre uno scambio, quindi ha messo ordine sotto questo punto di vista. Ma adesso vorrei essere nei panni di Gimenez, che è stato completamente scaricato da Milan per cui un altro attaccante secondo me lo devi prendere. Io credo nella fiducia che già si intuiva ai minimi termini del Milan nei riguardi di Gimenez adesso siamo sotto lo zero".