Rabiot, ritorno in campo dopo la squalifica di Pisa: ma la diffida rimane

Questa sera i rossoneri affronteranno il Parma di mister Cuesta alle 18:00 a Milano San Siro. Un match importantissimo vista la possibilità di staccare la Juventus di 11 punti in seguito alla sconfitta casalinga degli uomini di Spalletti contro il Como. Como che ha giocato senza Nico Paz, ammonito contro il Milan da diffidato, e sempre Como che ha giocato mercoledì sera contro i Rossoneri privi di Rabiot, a sua volta squalificato dopo il cartellino rosso di Pisa.

La situazione del francese però è un po' più particolare rispetto a quella dello spagnolo: Rabiot infatti a Pisa ha preso prima un cartellino giallo, discutibile, che gli sarebbe costato comunque lo sconto della squalifica visto che era diffidato. Però, pochi istanti dopo, l'arbitro Fabbri ha deciso, molto severamente, di estrarre il secondo giallo e quindi di espellere il 12. Risultato? Milan-Como saltato per squalifica e ritorno in campo con la diffida ancora valida. Concretamente vale a dire che Rabiot ha ancora i 4 cartellini gialli sulle spalle e al prossimo, salterà la sfida successiva.