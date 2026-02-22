Verso Milan-Parma: nelle ultime 8 sfide a San Siro entrambe le squadre sempre a segno
In vista di Milan-Parma di oggi alle 18, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste curiosità sui precedenti tra le due squadre: "I precedenti ufficiali tra le due squadre a San Siro sono 36 con bilancio di 20 successi del Milan (ultimo 3-2, Serie A 2024/25), 9 pareggi (ultimo 2-2, Serie A 2020/21) e 7 vittorie del Parma (ultima 4-2, Serie A 2013/14). Nelle ultime 8 sfide a San Siro entrambe le squadre sempre a segno: 21 reti rossonere e 13 marcature ducali".
MILAN-PARMA, LA PROBABILE FORMAZIONE
16 Maignan
23 Tomori, 46 Gabbia, 33 Bartesaghi
56 Saelemaekers, 8 Loftus-Cheek, 14 Modric, 12 Rabiot, 2 Estupinan
11 Pulisic, 10 Leao
A disp.: 1 Terracciano, 31 Pavlovic, 27 Odogu, 5 De Winter, 24 Athekame, 19 Fofana, 4 Ricci, 30 Jashari 18 Pulisic, 9 Fullkrug. Allenatore: Massimiliano Allegri.
Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot
Squalificati: //
Indisponibili: Santiago Gimenez
Ballottaggi: Bartesaghi/De Winter
