Saelemaekers sull'episodio con Fabregas: "È passato, mi concreto solo sulla partita di oggi"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:36News
di Lorenzo De Angelis

Alexis Saelemaekers ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Parma. Le sue parole:

L’episodio con Fabregas:

“Penso che è un episodio del passato, mi concentro solo sulla partita di oggi”.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-PARMA

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Fullkrug, Nkunku, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Pavlovic. All. Allegri

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Ordonez, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. A disposizione: Rinaldi, Casentini, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Jensen, Elphege, Cremaschi, Carboni, Nicolussi Caviglia, Drobnic, Mena Martinez. All. Cuesta

