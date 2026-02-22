Cuesta dribbla la domanda su Valenti: "Sui calci piazzati proviamo ad avere gli uomini pronti"

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 al termine di Milan-Parma 0-1. Le sue dichiarazioni complete.

La più grande soddifsazione?

"Noi dobbiamo rimanere molto equilibrati nel percorso. Voglio parlare prima di Loftus-Cheek e spero stia bene: i nostri pensieri sono con lui. Sapevamo che non divevamo lasciare spazi al Milan e limitarli. Quando avevamo la palla avremmo dovuto metterli in difficoltà: a volte ci siamo riusciti. Sapevamo che loro erano i padroni della palla e dovevamo essere organizzati. Quello che è incredibile è la mentalità di questa squadra: non è facile essere concentrati per così tanti minuti contro una squadra così forte, in uno stadio così. Contenti per il risultato ma ancora manca tantissimo"

Il momento più bello dopo 3 vittorie consecutive?

"Rimango molto equilibrato: il calcio cambia in fretta. 14 giorni fa non eravamo così scarsi quando abbiamo perso con Juventus e Atalanta, e oggi non siamo fenomeni: siamo gli stessi e lavoro allo stesso modo. Quello che dipende da noi è la qualità del lavoro: dobbiamo farlo molto e meglio"

La posizione di Valenti è studiata?

"Noi quando siamo nei calci piazzati, proviamo da avere gli uomini pronti per far gol. Sapevamo che oggi non avevamo molta gamba: avevamo bisogno di più passaggi, quelle ripartenze non potevano essere veloci ma più elaborate. Sicuramente ci sono stati momenti di manovra positivi. Questo fa parte della crescita della squadra. Tangibile la crescita a livello difensivo"