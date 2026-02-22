Marelli: "A termini di regolamento questa rete non andava convalidata. Controllo VAR fuori luogo"

Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, ha analizzato così il controverso episodio che ha dato il gol della vittoria al Parma. Le sue dichiarazioni:

“Sul contatto tra Troilo e Bartesaghi mi trovo perfettamente d’accordo con Ambrosini, anche perché bisogna considerare la dinamica. Bartesaghi si piega, probabilmente anche perché sente la leggera pressione di Troilo. Ma in un primo momento non salta proprio, mentre Troilo salta abbastanza liberamente, per tanto questo direi di lasciarlo da parte e considerarlo regolare”.

“Più complesso il blocco di Valenti che a me pare molto volontario. Potrebbe essere anche uno schema, per carità. A me interessa il regolamento: cosa ci dice il regolamento? Sempre la regola 12, quella su falli e scorrettezze. In particolare a pagina 91 ci dice cos’è l’ostacolare l’avversario. Il primo capoverso ci dice “ostacolare la progressione di un avversario significa spostarsi sulla traiettoria di un avversario per ostruirlo, bloccarlo, farlo rallentare o costringere a cambiare di direzione quando il pallone non è a distanza di gioco di nessuno dei due calciatori”. È esattamente questo il punto. Il blocco di Valenti arriva quando viene battuto il calcio d’angolo. Ci sono anche dei micro movimenti di Valenti che sembra voler ostacolare Maignan. Per tanto a termini di regolamento questa rete non andava convalidata. Detto ciò, se volessimo considerare dubbia l’infrazione di Valenti in ogni caso non siamo di fronte ad un episodio da OFR. Siamo di fronte ad un chiaro ed evidente errore? No. Un contatto c’è stato, un blocco. Piccinini l’aveva valutato in campo: l’OFR a mio parere è fuori luogo. E bisogna considerare che Piccinini è stato tantissimo davanti al monitor, era molto in dubbio: è esattamente questo il punto. Essendo un dubbio non è da On Field Review”.

“Vi ricorderete che ad Open VAR Gianluca Rocchi disse che l’episodio di Milan-Sassuolo era stato mal valutato. Per tanto, non era da considerare infrazione l’appoggio della mano di Loftus-Cheek sulla schiena del giocatore del Sassuolo dobbiamo pensare che anche questa sera l’appoggio su Bartesaghi possiamo considerarlo nei limiti. È un mezzo contatto che Piccinini non ha valutato come irregolare. Piccinini non si è soffermato su questo contatto ma solo su quello tra Valenti e Maignan”.