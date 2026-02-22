Marchegiani sul gol del Parma: "Una volta il portiere veniva tutelato nella sua area"

Luca Marchegiani, ex portiere di Serie A e oggi opinionista di Sky Sport 24, nel post gara di Milan-Parma 0-1 è intervenuto e ha commentato l'episodio del gol di Troilo, molto discusso e concesso dopo revisione al Var: "Una volta nell’area del portiere, il movimento del portiere veniva tutelato: adesso lo stanno facendo molto bene. Valenti non usa le mani e questo va a sua discolpa: lì è il motivo per cui hanno scelto di ribaltare la chiamata. È chiaro che Maignan è disturbato dalla posizione di Valenti. La cosa furba di questo blocco è che Valenti è già lì, Maignan si gira e se lo trova".

Questo il tabellino di Milan-Parma 0-1, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A.

MILAN-PARMA 0-1

Marcatori: 84’ Troilo.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 86’ Athekame), De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek (dal 11’ Jashari; dal 86’ Nkunku)), Modrić, Rabiot, Estupiñan (dal 62’ Pavlovic); Pulisic (dal 62’ Fullkrug), Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano, Gabbia, Odogu; Fofana, Ricci. All.: Landucci.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé (dal 60’ Nicolussi), Keita, Ordoñez (dal 60’ Sørensen), Valeri; Strefezza (dal 76’ Ondrejka), Pellegrino (dal 90’+3 Estévez). A disp.: Casentini, Rinaldi; Carboni, Drobnič, Mena; Cremaschi, Nicolussi; Elphege, Oristanio. All.: Cuesta.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Ammoniti: 32’ Saelemaekers, 48’ Troilo, 52’ Leao.

Recupero: 4’ 1T, 7’ 2T.