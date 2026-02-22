Verso Milan-Parma: Allegri a caccia di un record che manca dal 1991/92

vedi letture

E' il giorno del matchday! Il Milan si prepara ad affrontare il Parma nella 26ª giornata di Serie A, in programma oggi, domenica 22 febbraio alle 18.00 a San Siro. La squadra allenata da Mister Allegri è in cerca di punti preziosi per mantenere la seconda posizione in classifica, mentre il Parma di Carlos Cuesta cercherà di resistere alle offensive dei rossoneri e migliorare la propria posizione. Con entrambe le squadre desiderose di ottenere un risultato positivo, ci aspettiamo una partita avvincente.

NUMERI E CURIOSITA'

Il Milan è imbattuto da 24 gare consecutive (15V, 9N) e potrebbe registrare una serie di almeno 25 match senza sconfitta in un singolo massimo campionato solo per la seconda volta nella sua storia, dopo la striscia di 34 durata per tutta la stagione 1991/92 in Serie A.

LE PAROLE DI ALLEGRI NELLA CONFERENZA STAMPA PRE MATCH

"Le partite diventano sempre più importanti. Il Parma sta facendo ottime cose, è organizzato in difesa e ha giocatori tecnici. Ci vorrà grande rispetto dell'avversario, ordine e compattezza. Vincere non sarà semplice. Cerchiamo di fare più punti possibili per ottenere la qualificazione in Champions League. Lavoriamo e giochiamo, non dobbiamo sprecare energie. Ai tifosi chiedo di continuare a starci vicino, come hanno fatto finora".