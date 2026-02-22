Sky - Gabbia out all'ultimo, fastidio muscolare: gioca De Winter titolare
Forfait dell'ultimo minuto per il Milan, a pochissimi minuti dal fischio di inizio della gara contro il Parma che comincerà alle ore 18 a San Siro: come riportato da Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport 24, il centrale Matteo Gabbia non giocherà dall'inizio: al suo posto scenderà in campo al centro della difesa Koni De Winter. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, Gabbia avrebbe accusato un fastidio muscolare nel riscaldamento della partita. Seguiranno aggiornamenti.
Le formazioni ufficiali aggiornate:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Ricci, Gabbia, Fullkrug, Nkunku, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Pavlovic. All. Allegri
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Ordonez, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. A disposizione: Rinaldi, Casentini, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Jensen, Elphege, Cremaschi, Carboni, Nicolussi Caviglia, Drobnic, Mena Martinez. All. Cuesta
DOVE VEDERE MILAN-PARMA
Data: domenica 22 febbraio 2026
Ora: 18.00
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Sky Sport, Tim Vision
Web: MilanNews.it
