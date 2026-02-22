MIL-PAR (0-0): cambio obbligato nel Diavolo, fuori Loftus-Cheek dopo un brutto scontro di gioco

Cambio obbligato nel Milan dopo appena 10 minuti di gioco. Costretto ad uscire dal campo Ruben Loftus-Cheek, che ha avuto la peggio in uno brutto scontro di gioco con il portiere del Parma Corvi, che in uscita sul cross di Saelemaekers ha colpito in pieno il numero 8 rossonero, che addirittura ha avuto bisogno dell'ausilio della barella per uscire dal campo. Bello il gesto della Curva Sud che gli ha dedicato un coro.

Le formazioni ufficiali aggiornate:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Ricci, Gabbia, Fullkrug, Nkunku, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Pavlovic. All. Allegri

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Ordonez, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. A disposizione: Rinaldi, Casentini, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Jensen, Elphege, Cremaschi, Carboni, Nicolussi Caviglia, Drobnic, Mena Martinez. All. Cuesta

DOVE VEDERE MILAN-PARMA

Data: domenica 22 febbraio 2026

Ora: 18.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Sky Sport, Tim Vision

Web: MilanNews.it