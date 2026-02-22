Milan-Parma: Allegri squalificato, al suo posto mister Landucci. Il dato curioso

di Andrea La Manna

Questa sera, alle 18:00, i rossoneri affronteranno il Parma a San Siro, match valido per la 26esima giornata di Serie A. A causa dell'espulsione di Mister Allegri contro il Como, reo di esser uscito dalla propria area tecnica per andare protestare dopo l'episodio Saelemaekers-Fabregas, questa sera non sarà in panchina a guidar la squadra. Al suo posto ci sarà il suo vice, Marco Landucci. 

I PRECEDENTI - È un dato curioso che fa sorridere i tifosi rossoneri: ogni volta che mister Landucci ha guidato la squadra a causa di una squalifica di Allegri, il Milan ha sempre vinto. Bari (Coppa Italia, 2-0), Udinese (0-3), Lecce (Coppa Italia, 3-0) e Torino (2-3)