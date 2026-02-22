MN - Il dato sulle presenze a San Siro per Milan-Parma

di Manuel Del Vecchio

È arrivato il dato degli spettatori presenti quest'oggi a San Siro per Milan-Parma, sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie A Enilive: sono 73.017 i biglietti venduti, abbonamenti compresi, per la partita contro la squadra gialloblù.

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Parma, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A 2025/26.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek (dal 11’ Jashari), Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, Gabbia, Odogu, Pavlović; Fofana, Ricci; Füllkrug, Nkunku. All.: Landucci.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordoñez, Valeri; Strefezza, Pellegrino. A disp.: Casentini, Rinaldi; Carboni, Drobnič, Mena; Cremaschi, Estévez, Nicolussi, Sørensen; Elphege, Ondrejka, Oristanio. All.: Cuesta.

Arbitro: Piccinini di Forlì.