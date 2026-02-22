Loftus-Cheek esce in barella: la ricostruzione dell'infortunio dell'inglese

A poco più di 10 minuti dall'inizio della gara il Milan ha subito dovuto ricorrere ad una sostituzione per il brutto infortunio di Ruben Loftus-Cheek. L'inglese è uscito piuttosto malconcio da uno scontro di gioco (del tutto fortuito) con il portiere del Parma Calvo, che con l'intento di colpire e respingere il cross di Saelemaekers, ha invece colpito in pieno il centrocampista del Milan.

Nel mentre l'estremo difensore difensore ducale si è subito rialzato, Loftus-Cheek è rimasto a terra per almeno un paio di minuti, con i compagni che hanno immediatamente chiamato l'attenzione di staff medico e panchina chiedendo il cambio. Talmente duro è stato lo scontro che per uscire l'inglese ha avuto bisogno non solo dell'ausilio della barella, ma anche di un collare per stabilizzare il collo evitando guai peggiori. Bello il gesto di tutto San Siro, ma in particolare della Curva Sud, che ha accompagnato l'uscita dal campo del giocatore con un coro e tanti applausi.

Riportano i colleghi di DAZN che per Loftus-Cheek si tratta di un colpo alla mandibola. Il centrocampista inglese si sta adesso dirigendo in ospedale per sottoporsi ai consueti controlli.