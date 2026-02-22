Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli crolla a Bergamo e si allontana dal Milan

Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli crolla a Bergamo e si allontana dal MilanMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:12News
di Niccolò Crespi

Occasione importantissima per il Milan questa sera. Il Napoli di Conte crolla 2-1 a Bergamo, restando così a 4 punti dai rossoneri impegnati tra poco a San Siro contro il Parma. Di seguito la classifica aggiornata:

SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 64 *

Milan 54

Napoli 50 *

Roma 47

Juventus 46*

Como 45*

Atalanta 45*

Sassuolo 35*

Lazio 34*

Bologna 33

Udinese 32

Cagliari 29 *

Parma 29

Genoa 27*

Torino 27*

Cremonese 24

Lecce 24*

Fiorentina 21

Pisa 15

Verona 15*

Una gara in più 