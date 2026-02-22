Parma, Cherubini: "Allegri sta facendo lavoro straordinario: ne ero sicuro, se lo merita"

vedi letture

Il Milan scende in campo questo pomeriggio contro il Parma a San Siro, con l'occasione di allungare su Juventus e Napoli che sono state sconfitte nel corso del weekend. Prima della partita l'amministratore delegato crociato Federico Cherubini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 e ha presentato così la sfida. Le sue dichiarazioni.

Si aspettava un Milan in lotta per lo Scudetto?

"Massimiliano Allegri lo sta facendo un lavoro straordinario, lo conferma la striscia di risultati utili: ero sicuro e speravo potesse fare un buon lavoro. Se lo merita come professionista e come persona"

Vi aspettavate di essere in questa posizione di classifica, a +8 sulla salvezza?

"Siamo sempre stati conviniti della bontà del lavoro di Cuesta anche con qualche difficoltà iniziale. Malgrado il cammino sia il migliore rispetto al passato, ancora l'obiettivo è molto lontano. Raggiungere la salvezza per noi è fondamentale, per costruire un futuro ambizioso"

A quando il rinnovo di Bernabè?

"Stiamo parlando: è evidente che è uno dei gicoatori chiave, ci farebbe piacere prolungarlo. Siamo in attesa che il suo agente arrivi in Italia e siamo fiduciosi: sono convinto che non avremo problemi"

Che margini ha Pellegrino?

"L'ho visto arrivare un anno fa a gennaio e in un anno è cresciuto tantissimo: giocatore con una fisicità importante, generoso e che fa reparto da solo. Può continuare a far bene e avere un futuro importante"