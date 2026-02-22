Milan a segno in casa contro il Parma da 22 gare consecutive

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:01News
di Enrico Ferrazzi

In vista di Milan-Parma di oggi alle 18, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste curiosità sulle due squadre:

"Milan a segno in casa contro gli emiliani da 22 gare consecutive per un totale di 52 reti. L’ultimo digiuno risale al pareggio per 0-0 del 18 febbraio 1998, in Coppa Italia.

Milan imbattuto da 24 partite in Serie A con bilancio di 15 vittorie ed 9 pareggi. Unica sconfitta stagionale in Serie A per i rossoneri risale al 1-2 a San Siro contro la Cremonese, prima giornata di andata.

Milan squadra della Serie A 2025/26 che riceve più rigori in favore (7) e squadra della Serie A 2025/26 che guadagna più punti nelle riprese rispetto ai risultati al 45’ (+13).

Parma squadra della Serie A 2025/26 che riceve più espulsioni a favore (7)".