Saelemaekers a Sky: "Si gioca guardando noi stessi. Leeo e Pulisic sono incredibili"

Il Milan scende in campo questo pomeriggio contro il Parma a San Siro, con l'occasione di allungare su Juventus e Napoli che sono state sconfitte nel corso del weekend. Prima della partita il giocatore rossonero Alexis Saelemaekers è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 e ha presentato così la sfida. Le sue dichiarazioni.

Classifica: dove si guarda?

"Si gioca guardando noi stessi. Abbiamo lavorato tanto per arrrivare pronti a questa partita. Vogliamo e dobbiamo fare un bel risultato davanti ai nostri tifosi"

Nel girone di andata soffrivate partite come questa: è cambiato qualcosa?

"Era un nostro punto debole ma abbiamo lavorato tanto con il mister, guardando cosa non andava bene. Oggi siamo molto più fiduciosi"

Davanti Pulisic-Leao: cosa vi possono dare?

"Penso che Rafa e Chris come gli altri attaccanti possono darci tanto perché sono giocatori incredibili. Speriamo che ci diano una mano e facciano gol anche per la loro fiducia personale"