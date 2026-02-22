Giovannini a MTV: "Sono milanista fin da bambino. Un sogno aver incontrato Ibra"
Andrea Giovannini, due medaglie (oro e bronzo) nel pattinaggio di velocità ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, ha parlato così ai microfoni di Milan TV prima della gara contro il Parma: "E' stato una grande emozione. Sono stati giorni tosti, ma ho ottenuto due medaglie. E' stata l'apoteosi per me. Non sono venuto alla cerimonia d'apertura, sapevo che oggi c'era Milan-Parma e volevo venire a San Siro per festeggiare qualche medaglia".
Sulla sua passione per il Milan: "Mio padre è sempre stato milanista io sono milanista fin da bambino. Sono un grande tifoso".
Sull'incontro con Ibrahimovic: "E' un sogno averlo incontrato, ho i brividi averlo visto di persona".
Milan-Parma 0-0 a fine primo tempo. Loftus-Cheek in ospedale dopo un duro scontro di gioco con Corvi
