Giovannini a MTV: "Sono milanista fin da bambino. Un sogno aver incontrato Ibra"

Andrea Giovannini, due medaglie (oro e bronzo) nel pattinaggio di velocità ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, ha parlato così ai microfoni di Milan TV prima della gara contro il Parma: "E' stato una grande emozione. Sono stati giorni tosti, ma ho ottenuto due medaglie. E' stata l'apoteosi per me. Non sono venuto alla cerimonia d'apertura, sapevo che oggi c'era Milan-Parma e volevo venire a San Siro per festeggiare qualche medaglia".

Sulla sua passione per il Milan: "Mio padre è sempre stato milanista io sono milanista fin da bambino. Sono un grande tifoso".

Sull'incontro con Ibrahimovic: "E' un sogno averlo incontrato, ho i brividi averlo visto di persona".