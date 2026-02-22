Saelemaekers a MTV: "Sto benissimo, mi sono ripreso bene"

Prima della gara contro il Parma, Alexis Saelemaekers ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Milan TV: "Sto benissimo, mi sono ripreso bene. Non vedo l'ora di tornare in campo dal primo minuto e aiutare la squadra a vincere. Il Parma è una squadra molto fisica che ci crede sempre fino alla fine, lo ha dimostrato anche all'andata. La gara sarà lunga, dobbiamo restare concentrati fino all'ultimo minuto".

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Parma:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Fullkrug, Nkunku, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Pavlovic. All. Allegri.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Ordonez, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. A disposizione: Rinaldi, Casentini, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Jensen, Elphege, Cremaschi, Carboni, Nicolussi Caviglia, Drobnic, Mena Martinez. All. Cuesta.