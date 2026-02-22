Landucci a DAZN: "Bisogna rispettare il Parma. Loftus un introverso, ma ha qualità"

Marco Landucci, vice di Allegri (oggi squalificato,ndr), ha parlato a DAZN nel pre partita della sfida di San Siro contro il Parma. Queste le sue parole:

Che partita vi aspettate?

“È una squadra molto pericolosa. Pellegrino è pericoloso ma c’è anche Bernabè. Strefezza è un altro giocatore da tenere molto d’occhio perché ha qualità tecniche importanti. È una squadra che fuori casa ha fatto molto bene, sappiamo che sarà dura anche stasera. Dovremo muoverci bene troveremo un blocco medio, dovremo fare buoni movimenti. Dobbiamo stare come sempre compatti, le seconde palle e la riconquista quando si perde palla saranno importanti”.

Sulla classifica ed il sogno scudetto:

“Abbiamo 54 punti e con 54 punti non andiamo in Champions. Oggi sono tre punti importanti, una partita difficile. Non guardiamo gli altri, dobbiamo fare il nostro dovere partita dopo partita. Il Milan ha il dovere e la volontà ogni partita di cercare di vincere. Sarà difficile, dovremo vincere i duelli individuali, dovremo avere rispetto del Parma perché è una squadra molto pericolosa. È una squadra che fuori casa ha fatto ottimi risultati. Ha vinto col Bologna, ha pareggiato col Napoli, è una partita molto difficile. I dettagli faranno la differenza”.

Su Loftus-Cheek:

“Non è sicuramente un estroverso, è un ragazzo molto chiuso. Ha sicuramente qualità. Ultimamente ha fatto gol importanti, ha fisicità, sa cosa chiediamo noi alle mezze ali: inserimenti dentro l’area che sta iniziando a fare. Siamo fiduciosi, sta bene. Ha avuto un piccolo problema la scorsa settimana, non è stato benissimo fisicamente, ma ora sta bene e sono sicuro che stasera farà una grande partita”.

Vi piace di più da mezzala o da secondo attaccante?

“Può fare entrambe le cose. Da mezzala secondo me ha tempi di inserimento ed è anche più semplice che muoversi da seconda punta. Però oggi per noi è molto importante il rientro di Pulisic perché per me è un grandissimo giocatore. L’abbiamo avuto poco, l’ho visto bene in settimana, mi auguro e sono sicuro che farà una grande partita”.