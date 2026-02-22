Saelemaekers a DAZN: "Oggi importante dare subito tanta spinta. Fabregas? Episodio del passato, sono concentrato su oggi"

Alexis Saelemaekers ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Parma. Le sue parole:

La parola chiave oggi è pazienza?

“Sì, ovvio. Sappiamo che il Parma si difende sempre al 100%. Hanno fatto bene in stagione, anche all’andata contro di noi hanno fatto vedere che è una squadra che non si arrende mai. Oggi per noi sarà importante dare subito tanta spinta davanti ai nostri tifosi, poi vediamo come andrà la partita ma noi siamo pronti”.

Sulla classifica:

“Noi guardiamo solo noi stessi, non guardiamo le altre. Dobbiamo fare il nostro sul campo per mostrare quello che abbiamo preparato in settimana in allenamento, poi quello che succederà dal punto di vista della classifica lo vedremo dopo”.

L’episodio con Fabregas:

“Penso che è un episodio del passato, mi concentro solo sulla partita di oggi”.