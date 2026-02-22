Dove guarda il Milan in classifica? Landucci: "Nessuno, dobbiamo fare il nostro percorso"
Il Milan scende in campo questo pomeriggio contro il Parma a San Siro, con l'occasione di allungare su Juventus e Napoli che sono state sconfitte nel corso del weekend. Prima della partita il vice-tecnico rossonero Marco Landucci è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 e ha presentato così la sfida. Le sue dichiarazioni.
L'Inter ha vinto, Napoli e Juve no. Guardate su o giù?
"Non dobbiamo guardare nessuno, dobbiamo fare il nostro percorso: oggi è una partita difficile. Dobbiamo avere il solito atteggiamento e alla fine vedremo dove saremo arrivati"
Milan-Parma 0-0 a fine primo tempo. Loftus-Cheek in ospedale dopo un duro scontro di gioco con Corvi
