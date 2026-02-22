Serie A, sorride l'Atalanta e piange il Napoli: Pasalic e Samardzic affondano Conte
MilanNews.it
Preziosa vittoria dell'Atalanta di Palladino che vince 2-1 in casa contro il Napoli, facendo anche un "favore" Al Milan nel proprio percorso verso la qualificazione in Champions League. La squadra di Palladino conquista così tre punti di fondamentale importanza contro il Napoli di Conte. Dopo il gol del vantaggio azzurro di Beukema, i padroni di casa rispondono prima con Pasalic e poi con Samardzic, con entrambi i gol siglati di testa. Atalanta che si porta a quota 45 punti in classifica in piena zona Champions, ad un solo punto dalla Juventus di Spalletti.
Pubblicità
News
Le più lette
4 Attenzione Milan: è il momento di un (quasi) record. Col Parma, Allegri va per il secondo posto nella storia
16/02 Sport dilettantistico, agevolazioni per attrezzature e riqualificazione degli impianti: l’accordo tra Icsc e Asi
16/02 Nel torneo dei cascatori Bastoni nella bufera. Sotto accusa le regole assurde del Var e il sistema arbitrale
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
09/02 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
Primo Piano
Luca SerafiniCosa farò da grande? Allegri oltre i limiti con Leao e Pulisic fuori condizione. Solo Sartori al posto di Tare. Ogni uscita di Scaroni è un colpo alla storia
Franco OrdinePerdonate Maignan, scoprite Jashari. Mariani fischia ancora contro. Scaroni: da 8 anni non fa il presidente
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com