Serie A, sorride l'Atalanta e piange il Napoli: Pasalic e Samardzic affondano Conte

Serie A, sorride l'Atalanta e piange il Napoli: Pasalic e Samardzic affondano ConteMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:02News
di Niccolò Crespi

Preziosa vittoria dell'Atalanta di Palladino che vince 2-1 in casa contro il Napoli, facendo anche un "favore" Al Milan nel proprio percorso verso la qualificazione in Champions League. La squadra di Palladino conquista così tre punti di fondamentale importanza contro il Napoli di Conte. Dopo il gol del vantaggio azzurro di Beukema, i padroni di casa rispondono prima con Pasalic e poi con Samardzic, con entrambi i gol siglati di testa. Atalanta che si porta a quota 45 punti in classifica in piena zona Champions, ad un solo punto dalla Juventus di Spalletti.