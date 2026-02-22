Mancini: “Sicuramente il Milan è giusto che ci provi. Manca ancora una buona fetta di campionato, tre mesi non sono pochi"

Settimane decisive per il Milan. Dopo il pari contro il Como, oggi i rossoneri sfideranno il Parma per rimanere aggrappati al primo posto in classifica, occupato dall'Inter. Per parlare del Diavolo e della lotta scudetto, MilanNews.it ha intervistato Riccardo Mancini, telecronista di DAZN.

E' l'Inter che può perdere lo scudetto o il Milan ha ancora margine per recuperare?

"A questo punto sì, vediamo se andrà avanti in Champions. Chiaro che se dovessero restare solo Coppa Italia e campionato, a quel punto solo l'Inter può perderlo a maggior ragione, perché avrebbe principalmente un obiettivo, cioè lo scudetto e poi uno secondario, cioè la Coppa Italia. Però vediamo se va avanti o meno e se riesce a rimontare contro il Bodo. Sicuramente il Milan è giusto che ci provi, più che altro perché vincere lo scontro diretto poi vorrebbe dire restare a -4, manca ancora una buona fetta di campionato, perché tre mesi non sono pochi. Però molto passa certamente da quello scontro diretto, senza dubbio".