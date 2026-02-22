VIDEO MN - Verso Milan-Parma: i rossoneri sono arrivati a San Siro

VIDEO MN - Verso Milan-Parma: i rossoneri sono arrivati a San Siro
Oggi alle 16:45News
di Enrico Ferrazzi
fonte dal nostro inviato Lorenzo De Angelis

Pochi minuti fa il pullman con a bordo il Milan è arrivato a San Siro in vista della gara di questa sera contro il Parma valida per la 26^ giornata di Serie A.

La squadra rossonera di Max Allegri è stata accolta come sempre dai cori e dagli applausi da parte dei tanti tifosi milanisti presenti fuori dallo stadio. 