Serie A, Genoa-Torino 3-0: show rossoblu al Marassi
MilanNews.it
Finisce con un 3-0 no contest per gli uomini di Daniele De Rossi che sconfiggono un Torino inerme, sempre più in crisi, che rimane al 15esimo posto con 27 punti. Stessi punti raggiunti dal Grifone che conquista ossigeno sulla lotta salvezza e rimane a +6, con una partita in più. Apre le danze Norton-Cuffy, esterno punto di forza della squdra di De Rossi che dopo le diverse voci sul suo conto nel mercato di gennaio, è rimasto ed è stato una salvezza per i liguri. Al 40' è Ekuban a raddoppiare, poco prima dell'espulsione di IIkhan, che ha complicato ulteriormente le cose per gli ospiti. All'83' è Messias a chiudere la partita con la sigla del 3-0.
TABELLINO
GENOA-TORINO 3-0
21' Norton-Cuffy
40' Ekuban
45+1' esp. IIkhan
83' Messias
Pubblicità
News
Le più lette
3 Attenzione Milan: è il momento di un (quasi) record. Col Parma, Allegri va per il secondo posto nella storia
4 Serafini: "Accontentarsi del secondo posto a 7 punti dall'Inter quando siamo solo a metà febbraio fa a pugni con la storia del Milan"
16/02 Sport dilettantistico, agevolazioni per attrezzature e riqualificazione degli impianti: l’accordo tra Icsc e Asi
16/02 Nel torneo dei cascatori Bastoni nella bufera. Sotto accusa le regole assurde del Var e il sistema arbitrale
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
09/02 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
Primo Piano
live mnLIVE MN - Verso Milan-Parma: diversi cambi per Allegri! Riecco l'attacco titolare, difesa inedita
Allegri dice che con Leao e Pulisic il Milan può alzare il livello. Prima prova: oggi. I due assieme col Parma
Luca SerafiniCosa farò da grande? Allegri oltre i limiti con Leao e Pulisic fuori condizione. Solo Sartori al posto di Tare. Ogni uscita di Scaroni è un colpo alla storia
Franco OrdinePerdonate Maignan, scoprite Jashari. Mariani fischia ancora contro. Scaroni: da 8 anni non fa il presidente
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com