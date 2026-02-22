Serie A, Genoa-Torino 3-0: show rossoblu al Marassi

Finisce con un 3-0 no contest per gli uomini di Daniele De Rossi che sconfiggono un Torino inerme, sempre più in crisi, che rimane al 15esimo posto con 27 punti. Stessi punti raggiunti dal Grifone che conquista ossigeno sulla lotta salvezza e rimane a +6, con una partita in più. Apre le danze Norton-Cuffy, esterno punto di forza della squdra di De Rossi che dopo le diverse voci sul suo conto nel mercato di gennaio, è rimasto ed è stato una salvezza per i liguri. Al 40' è Ekuban a raddoppiare, poco prima dell'espulsione di IIkhan, che ha complicato ulteriormente le cose per gli ospiti. All'83' è Messias a chiudere la partita con la sigla del 3-0.

TABELLINO

GENOA-TORINO 3-0

21' Norton-Cuffy

40' Ekuban

45+1' esp. IIkhan

83' Messias