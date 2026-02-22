Serie A, la classifica aggiornata: passo salvezza per De Rossi

di Antonello Gioia

Di seguito la classifica aggiornata dopo Genoa-Torino 3-0

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 64 (26 partite giocate)
Milan 54 (25)
Napoli 50 (25)
Roma 47 (25)
Juventus 46 (26)
Como 45 (26)
Atalanta 42 (25)
Sassuolo 35 (26)
Lazio 34 (26)
Bologna 33 (25)
Udinese 32 (25)
Parma 29 (25)
Cagliari 29 (26)
Torino 27 (25)
Genoa 27 (26)
Cremonese 24 (25)
Lecce 24 (26)
Fiorentina 21 (25)
Pisa 15 (25)
Verona 15 (26)