Leao-Pulisic in tandem, da certezza a rarità: quanto hanno giocato i due insieme

Questa sera alle 18:00 i rossoneri ospiteranno il Parma a San Siro per il match valevole la 26esima giornata di Serie A. Dopo la sconfitta della Juventus di ieri pomeriggio per mano del Como, la squadra di Max Allegri ha la possibilità vincendo di andare a +11 dal quinto posto, che sarebbe un bel margine per restare nella zona Champions. Un match da non sottovalutare quello di stasera visto anche il precedente dell'andata: dopo aver giocato 40 minuti del primo tempo un buon calcio ed essersi portati avanti per 2-0, alla fine i crociati rimontarono il risultato portandosi a casa un punto insperato.

LEAO-PULISIC TITOLARI - La probabile formazione dei rossoneri recita Leao-Pulisic nella coppia d'attacco, una coppia che nelle idee di Allegri sarebbe dovuta essere quella titolare ma che purtroppo, a causa di infortuni, mantenimento e forme poco lucide, ha condiviso il campo veramente poco. La prima da titolari è stata il derby del 23 novembre, vinto 1-0, poi solo Genoa e Lecce ancora da titolari e qualche spezzone contro Pisa, Juve, Parma e Fiorentina. Un totale che si aggira intorno ai 315 minuti che significano 3,5 partite intere, una ogni 7,4. Eppure i numeri individuali sono più che positivi, entrambi a 8 gol in stagione ed entrambi in 18 presenze, numeri che aumentano ancora di più i rimpianti di non aver visto abbastanza questa coppia agire in tandem.