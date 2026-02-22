Striscione dei tifosi della Juventus per il piccolo Domenico, scomparso ieri
Durante Juventus-Como, sfida che ha visto i Lariani imporsi per 2 a 0 grazie alle reti di Vojvoda e Caqueret, i tifosi bianconeri si sono resi protagonisti di un gesto che dalle parti di Napoli (e non solo) è stato particolarmente apprezzato.
Sugli spalti dell'Allianz Stadium è stato infatti esposto uno striscione per il piccolo Domenico ("Domenico, il tuo cuore batte con noi"), scomparso ieri mattina dopo il trapianto di cuore danneggiato dello scorso 23 dicembre.
