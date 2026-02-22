Sfida particolare tra Rabiot e Bernabé: in Serie A, sono i centrocampisti che subiscono più falli nell'ultimo terzo di campo

di Antonello Gioia

Uno dei quattro gol - tutti realizzati in casa, incluso quello contro l'Hellas Verona nell'ultimo turno - di Adrián Bernabé in Serie A è arrivato contro il Milan, nel pareggio per 2-2 nella gara di andata; il centrocampista spagnolo ha guadagnato nove falli nell'ultimo terzo di campo: tra i pari ruolo solo Adrien Rabiot (12) ne conta di più in questa Serie A. Lo riporta Opta.