Milan, pochi gol? Non è vero: rossoneri secondi per percentuale realizzativa in Serie A

Restano rammarico e delusione in casa rossonera dopo il pareggio casalingo contro il Como, il Milan di Massimiliano Allegri si avvicina al prossimo incontro in campionato domenica alle 18.00 contro il Parma. Una partita complicata, dove i rossoneri non potranno sbagliare per evitare di complicare il proprio percorso verso la qualificazione alla prossima Champions League.

MILAN, I NUMERI NEI GOL NON MENTONO

Infatti, come riportato da Opta, il Milan vanta una percentuale realizzativa del 12.6%: la seconda più alta di questo campionato dietro a quella dell'Inter (13.0%), mentre il Parma è ultimo in questa graduatoria (6.2%); i gialloblù, inoltre, hanno registrato un valore di Expected Goals del 23.1: più alto soltanto di quello del Lecce (20.2). Inoltre, il Milan ha vinto otto delle ultime 10 gare casalinghe contro il Parma in Serie A (1N, 1P), segnando in media 2.7 gol a partita nel parziale; dall'altro lato, il Parma ha però trovato la rete in tutte le ultime otto trasferte contro il Diavolo e non è mai arrivato a nove nella massima serie sul campo dei rossoneri.