È finita con il Marsiglia: mamma Veronique contatta il Milan per Rabiot

La volontà di Adrien Rabiot fino a qualche giorno fa era chiara: ricucire i rapporti con il Marsiglia per restare a giocare la Champions League. Roberto De Zerbi aveva aperto a questa soluzione, così come il presidente Pablo Longoria, ma quanto successo post Rennes con Rowe rischia di creare un precedente importante, soprattutto se il francese dovesse essere perdonato e reintegrato in rosa, ed una cosa del genere l'OM non se lo può permettere.

A fronte di questo La Gazzetta dello Sport ritiene chiusa l'esperienza di Adrien Rabiot a Marsiglia, e a neanche 12 mesi dall'inizio del Mondiale un calciatore come l'ex Juventus non si può permettere di perdere il posto in Nazionale restando fuori per tutta la stagione. Per questo motivo mamma Veronique ha cominciato a lavorare per piazzare il figlio in queste ultime 72 ore di calciomercato, cominciando a contattare chi più di tutti ha cercato il francese quest'estate: il Milan di Max Allegri.

Precisa la rosea che al momento non c'è una vera e propria trattativa, ma l'apertura da parte dell'entourage del francese potrebbe regalare scenari interessanti in questi ultimissimi giorni. Allo stesso tempo non è da escludere che Rabiot possa tornare sui suoi passi e chiedere scusa alla dirigenza, come consigliatogli da Roberto De Zerbi, ma la sensazione è che a prescindere potremmo parlare di discorso chiuso, con il Milan intenzionato seriamente a provarci per accontentare la richiesta per eccellenza di Max Allegri.