Trauma cranico per Camarda: gli accertamenti svolti in ospedale hanno dato esito negativo
Sostituito all'intervallo di Lecce-Milan in seguito ad uno scontro di gioco con Pervis Estupinan, il giovane attaccante dei salentini Francesco Camarda è stato traportato in ospedale per sottoporsi ad una serie di accertamenti.
Questo il comunicato ufficiale del Lecce in merito alle condizioni del classe 2008: "Il calciatore Francesco Camarda è stato costretto a abbandonare la gara nel corso dell’intervallo a causa di un trauma cranico per il quale ha svolto accertamenti presso l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, che hanno dato esito negativo".
