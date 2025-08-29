Kakà ospite speciale ai sorteggi di Champions League: le parole dal palco

Ricardo Kakà, leggenda del Milan e del calcio, nel pomeriggio di giovedì è stato ospite speciale ai sorteggi della Champions League che si sono svolti a Nyon. Il fuoriclasse ex rossonero ha partecipato estraendo le squadre dalle urne insieme a un altro grande ex rossonero, Zlatan Ibrahimovic, oggi Senior Advisor che è stato premiato per l'occasione con il UEFA President's Award. Prima del sorteggio, dal palco, Ricardo Kakà ha parlato e ha ricordato i suoi momenti migliori in Champions.

Le parole di Kakà dal palco di Nyon in occsione dei sorteggi della Champions League: "Molto bello essere di nuovo qui, sempre bello tornare in Champions. Il 2007 è stato un grande anno per me e il Milan: avevamo una grande squadra, con un grande allenatore e tifosi fantastici. Vincere la Champions è uno dei momenti migliori della carriera. Ho avuto la possibilità di giocare due finali, nel 2005 e nel 2007. Al Milan diciamo sempre che dopo Istanbul c'è sempre Atene e posso dire che questo trofeo è sempre fantastico".