Cutrone al Parma. Fabregas: "Vuole andare al Mondiale"

vedi letture

Patrick Cutrone, prodotto del settore giovanile del Milan che è stato protagonista del ritorno in Serie A del Como, oggi in uscita dalla squadra lariana in prestito: ad attenderlo, dove potrà giocare con maggiore continuità, il Parma con cui ha già svolto le visite mediche. Nella conferenza stampa di oggi, il tecnico dei comaschi Cesc Fabregas ha commentato l'addio del suo centravanti: "Io sono stato fortunatissimo ad avere avuto giocatori che hanno dato tutto per la maglietta. Cutrone lo posso solo ringraziare, è un prestito e non un addio definitivo. Lui si giocherà tutta la stagione e farà 10-12 gol in Serie A, è un giocatore che ha reso possibile la promozione dalla Serie B alla A".

Ha continuato poi Fabregas: "Ci sono cose scritte e che succedono per una ragione. Ha sempre dato la vita, ha un pensiero forte e vuole andare al Mondiale. Io qui non posso garantirgli chi gioca e chi no. Lui è molto forte di testa, proverà ad andare in un'altra squadra a giocarsela così che Gattuso possa convocarlo e andare in Nazionale. Gabrielloni? Ho avuto una chiacchierata informale con lui, spero di averlo convinto a restare qua. Dopo è una scelta molto personale, la sua presenza in spogliatoio è molto forte e sono molto convinto che lui debba rimanere per tutto quello che dà. Anche come spirito. Vediamo, è una scelta sua".