Sergio Conceiçao candidato alla panchina del Fenerbahçe per il dopo-Mourinho

Tra le notizie più interessanti della giornata vi è l'esonero di José Mourinho dalla panchina del Fenerbahce. Il club turco non ha digerito il secondo fallimento consecutivo dello Special One, che ha mancato anche quest'anno la qualificazione alla League Phase del massimo torneo continentale.

Si è già attivata la ricerca del successore, con nomi molto quotati: fra di essi anche quello di Sergio Conceiçao, reduce dalla complicata stagione al Milan. Il suo nome è caldeggiato però non dalla dirigenza attuale, bensì dal candidato alla presidenza del club, Sadettin Saran.

Ed è lo stesso Saran a dichiararlo attraverso un post sul proprio profilo social: "Siamo tutti a conoscenza della notizia che l'allenatore José Mourinho è stato esonerato dal consiglio di amministrazione del nostro club, con decorrenza da oggi. Considerando che mancano esattamente 23 giorni all'assemblea generale straordinaria, la decisione del nuovo allenatore è di vitale importanza. Pertanto, dobbiamo annunciare che il nostro candidato alla carica di allenatore è Sérgio Conceição".

E ancora: "Sérgio Conceição è pronto a unirsi al nostro club in condizioni migliori rispetto al nostro ex allenatore, José Mourinho. Considerando il carattere ambizioso e stimolante di Conceição, che è anche in linea con l'identità del nostro club, crediamo fermamente che ci condurrà ai successi desiderati. Ci aspettiamo che la nostra dirigenza agisca con questa visione e mentalità, ed esprimiamo la nostra soddisfazione nell'intervenire se necessario. Il Fenerbahçe è più importante di qualsiasi altra cosa".