Lecce, l'ex rossonero Sottil: "Esperienza al Milan positiva: ottimi ricordi"

La partita di venerdì sera al Via del Mare che si giocherà alle ore 20.45 tra Lecce e Milan, valevole per la seconda giornata di campionato, non solo sarà un'occasione di immediato riscatto per i rossoneri dopo il flop all'esordio a San Siro contro la Cremonese, non solo sarà la sfida contro Francesco Camarda, per la prima volta da avversario contro il club che lo ha cresciuto e che punta su di lui per il futuro, ma sarà anche la partita di un altro ex come Riccardo Sottil, passato a Milanello per sei mesi nell'ultima stagione in prestito dalla Fiorentina.

Oggi Sottil è in prestito al Lecce e questa mattina si è presentato alla stampa insieme all'altro nuovo acquisto giallorosso Siebert. Queste le parole, riportate da Tuttocalciopuglia.com, di Sottil sulla sua esperienza in rossonero, all'antivigilia della gara che lo rimetterà di fronte al suo recente passato: "L’esperienza al Milan è stata positiva per me anche se per loro non è stata la migliore stagione. Ho ottimi ricordi in rossonero. Ruolo? Lo lascio decidere al mister.”