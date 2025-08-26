Ex Milan, infortunio per Tonali durante Newcastle-Liverpool
(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Problema alla spalla sinistra per Sandro Tonali che si è fatto male cadendo dopo uno scontro fortuito con Ekitike nel corso di in Newcastle-Liverpool, match di Premier League. Il centrocampista azzurro ha provato a stringere i denti per dieci minuti, ma poi è stato sostituito.
Da valutare le condizioni del giocatore in vista degli impegni di settembre della Nazionale. "Non riusciva a muovere il braccio" ha detto Eddie Howe, allenatore del Newcastle, dopo il match. (ANSA).
