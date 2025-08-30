live mn Il Milan ha il sì di Dovbyk: Jimenez, col Bournemouth ballano 2-3 milioni. Contatti con Rabiot

Calciomercato Milan del 30 agosto: seguilo minuto per minuto con tutti gli aggiornamenti di oggi dalla redazione di MilanNews.it!

17.25 | JIMENEZ AL BOURNEMOUTH: BALLANO 2-3 MILIONI

Il Bournemouth è impegnato in questi minuti nella gara di Premier League contro il Tottenham: al termine della sfida ci saranno nuovi contatti con il Milan per Alex Jimenez, come riportato da Romano e Moretto. Per la buona riuscita dell'operazione ballano ancora 2-3 milioni. La formula è quella del prestito con diritto che diventa obbligo a determinate condizioni.

17.15 | DOVBYK HA DETTO SÍ: OPERAZIONE COMPLICATA

Artem Dovbyk, come riportano Fabrizio Romano e Matteo Moretto, ha detto sì al Milan. Al momento, però, il club rossonero pensa di prenderlo slegato da uno scambio che coinvolga Gimenez, il quale ha confermato la sua volontà di rimanere a Milano: l'operazione, in questo senso, è difficile.

16.28 | COUBIS IN PRESTITO ALLA SAMPDORIA

Il comunicao ufficiale del Milan: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto a determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Andrei Coubiș a U.C. Sampdoria. Il Club augura a Andrei le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva".

15.00 | Il MILAN PUÒ PROVARE DOVBYK ANCHE SENZA SCAMBIO

Gianluca Di Marzio sottolinea come i rossoneri stiano ragionando su come acquistare Artem Dovbyk senza coinvolgere nella trattativa Santiago Gimenez, che ha già fatto sapere di non voler lasciare il Milan. Trattativa non semplice ma la fumata bianca non è da escludere, considerando l'apertura dello stesso Dovbyk al trasferimento.

14.24 | GIMENEZ NON APRE ALLA ROMA

Secondo quanto raccolto da MilanNews.it, l'intenzione di Gimenez è di giocarsi le sue carte con la maglia rossonera. Già nei giorni scorsi l'agente del giocatore, Rafaela Pimenta, si era espressa in modo categorico sul futuro del suo assistito, dichiarando che le voci di un suo addio non sono altro che fake news e che Gimenez vuole restare al Milan. Nelle ultime ore, invece, si è esplorato uno scambio con la Roma che coinvolge anche Dovbyk, al momento non decollato.

12.24 | MITROVIC PROPOSTO AL MILAN

Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle scorse ore sarebbe stato proposto al Milan, l'attaccante serbo Aleksandar Mitrovic, giocatore che potrebbe svincolarsi dall'Al Hilal dove ha trascorso nelle ultime stagioni. Sempre secondo la rosea, però, i rossoneri avrebbero rigettato la proposta.

11:12 | SCAMBIO DOVBYK-GIMENEZ

Milan e Roma continuano a lavorare per lo scambio Santi Gimenez-Artem Dovbyk. L'accordo tra le due società è già stato raggiunto, così come quello tra il Diavolo e l'attaccante ucraino, che ha dato massima disponibilità al trasferimento. Quello che manca è l'okay del Bebote, voglioso di giocarsi le sue chanches in rossonero.

11:01 | NKUNKU UFFICIALE!

"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Christopher Nkunku dal Chelsea FC. L'attaccante francese ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030. Christopher Nkunku indosserà la maglia rossonera numero 18".

10: 48 | OGGI È LA GIORNATA DI MUSAH

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha così parlato del futuro di Yunus Musah: "Oggi il Milan deciderà se lasciar partire Musah destinazione Bergamo. Difatti manca solo l'ok di Allegri, perché l'accordo tra Atalanta e Milan c'è già. Prestito oneroso con diritto di riscatto. Da capire l'obbligo se è facilmente raggiungibile o meno. Cambierebbe in quel caso perché qualora fosse facilmente raggiungibile Musah non rinnoverebbe col Milan. Qualora fosse difficilmente raggiungibile il calciatore rinnoverebbe con il Milan. Quindi capiamo, ma oggi è la giornata all'Atalanta. Si, no, vedremo". ".&nb

10:24 | JIMENEZ-BOURNEMOUTH: LE ULTIME

Bournemouth e Jimenez sono in attesa della riposta del Diavoloall'ultima proposta inviata ieri sera: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze (15).

10:12 | PER LA DIFESA SPUNTA IL NOME DI JOE GOMEZ

Il Milan farà un difensore in questo calciomercato per sistemare la difesa di Max Allegri. Manuel Akanji resta il preferito, ma in queste ore avrebbe preso sempre più quota la candidatura di Joe Gomez del Liverpool, classe 1997.

10:00 | RABIOT APRE AL MILAN

In attesa di capire cosa ne sarà effettivamente del suo futuro al Marsiglia, Adrien Rabiot avrebbe aperto all'ipotesi Milan. A riportarlo sono i colleghi della Gazzetta dello Sport, che parlando anche di un primo contatto tra l'entuorage del giocatore, mamma Veronique, e la dirigenza rossonera.