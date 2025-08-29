live mn Lecce-Milan (0-2): arriva la reazione. RLC e Pulisic regalano i primi tre punti

22.46 - Vittoria meritata del Milan, che segna due gol e se ne vede annullare altrettanti. Partita in crescendo dei rossoneri, dopo una prima mezz'ora sottotono, gol annullato a Gabbia (sul quale c'è qualche dubbio) a parte. Anche Gimenez si vede strozzare l'urlo in gola, poi Loftus-Cheek di testa su punizione di Modric la sblocca. Pulisic, entrato a partita in corso, si conferma bestia nera dei salentini segnando il suo 5° gol in 4 partite. Esordio per Ricci, così come i lgiovane olandese Balentien, che solo 8 anni fa firmava per il Milan Futuro. Ora ultimi giorni di mercato, poi si torna fra due settimane contro il Bologna.

22.45 - Triplice fischio, primi tre punti per il Milan.

90' - Cinque minuti di recupero.

88' - 19 anni da compiere a dicembre, Balentien è arrivato al Milan solamente 8 giorni fa. Il giocatore, dopo un provino col Paris Saint-Germain, è stato tesserato dai rossoneri con l'intenzione di includerlo nel progetto Milan Futuro. Olandese, esterno destro, arriva dal settore giovanile dell'ADO Den Haag ed è già stato impiegato da Massimo Oddo nella partita di Coppa Italia di Serie D contro la Trevigliese. 25 minuti che hanno convinto Massimiliano Allegri ad aggregarlo al gruppo della prima squadra, complici anche le tante assenze.

88' - BALENTIEN! Il nuovo acquisto si presenta sfiorando il gol e trovando l'esterno della rete.

87' - Cambio Milan: fuori Gimenez, dentro Balentien

87' - ll Lecce è la vittima preferita di Christian Pulisic, che nelle 4 partite contro i salentini ha sempre segnato almeno un gol. Complessivamente sono 5 le reti di Capitan America ai giallorossi.

86' - Raddoppio rossonero che nasce dai piedi di Maignan. Rilancio lungo che pesca Pulisic, che vince un rimpallo e a tu per tu con Falcone lo batte.

86' - GOL DEL MILAN!!! CHRISTIAN PULISIC!!!

86' - Lecce che sta aumentando l'intensità: N'Dri pesca Stulic che non è perfetto nel controllo e perde l'occasione.

81' - Doppio cambio Lecce: escono Tete Morente e Ramadani, entrano Helgason e N'Dir.

80' - Corner di Modric, testa di Fofana, palla fuori.

80' - L'ex Torino impiegato come mezzala destra.

79' - RICCI! Destro potente che impegna Falcone: è corner.

77' - MAIGNAN! Il portiere salva su Stulic

76' - Primi cambi per il Milan: fuori Saelemaekers e Loftus-Cheek, dentro Pulisic e Ricci.

75' - Galoppata di Pavlovic verso l'area, il serbo serve Gimenez che viene anticipato da Tiago Gabriel.

74' - Si torna in campo.

71' - Cooling break.

70' - Ci prova Fofana, salva Falcone.

65' - Questa volta nessun check, il gol è valido!

65' - Punizione dalla sinistra di Modric, testa di Loftus-Cheek e palla in rete

65' - GOL DEL MILAN!!!! RUBEN LOFTUS-CHEEK!!!

64' - Fallo di Gaspar su Saelemaekers lanciato a rete, ma per l'arbitro non è ultimo uomo: solo ammonito il leccese.

63' - Doppio cambio Lecce: fuori Kaba e Pierotti, dentro Berisha e Sottil.

62' - Attenzione, annullato anche questo gol per fuorigioco!

60' - Grande imbucata di Saelemaekers per Gimenez sul filo del fuorigioco, destro del messicano e palla in rete,

60' - GOL DEL MILAN!!! SANTI GIMENEZ!!!

60' - Corner di Modric, sponda di Loftus-Cheek per Gimenez ma il colpo di testa è facile preda di Falcone.

59' - Gimenez conquista un corner.

58' - Maignan anticipa Stulic in presa alta.

56' - ESTUPINAN! Ci prova l'ecuadoriano dalla distanza su servizio di Saelemaekers: palla alta.

51' - Milan che aspetta e non si rende pericoloso.

49' - Lecce pericoloso con Kaba, Maignan sicuro.

21.55 - Si riparte con un cambio per il Lecce: fuori Camarda, dentro Stulic.

21.38 - Milan brutto, ma che negli ultimi 10 minuti è riuscito a creare qualche occasione da gol prima con Loftus-Cheek e poi con Gimenez. Dopo il gol annullato a Gabbia al 4', i rossoneri si sono mostrati completamente incapaci di reagire, soffrendo in un paio di occasioni le giocate di Pierotti. Servirà tutt'altra partita da parte degli uomini di Massimiliano Allegri.

21.37 - Intervallo.

45' + 4 - PAVLOVIC! Tiro deviato in corner da Falcone.

45' + 4 - GIMENEZ! Cosa sbaglia il messicano! Viene lanciato in profondità da Fofana ma a tu per tu con Falcone ci prova di sinistro mandando a lato.

45' - Concessi quattro minuti di recupero.

43' - Pierotti fa impazzire l difesa del Milan, poi ci prova Kaba con un tiro a giro che finisce alto.

40' - Primo tempo complessivamente brutto.

36' - ANCORA LOFTUS-CHEEK! Falcone provvidenziale sul colpo di testa da distanza ravvicinata dell'inglese.

33' - LOFTUS-CHEEK! Cosa spreca l'inglese! Gran lancio dalla sinistra di Saelemaekers che pesca la mezzala che però non riesce a tirare facendosi sorprendere da Falcone in uscita.

30' - Anche nel precedente Lecce-Milan fu annullato un gol a Matteo Gabbia.

28' - La partita riprende.

25' - Cooling break. Milan davvero poco pericoloso.

22' - Rischia il Milan per un'avanzata di Pierotti che inciampa sul più bello. L'azione prosegue, la difesa del Milan salva.

21' - Nessun tiro in porta da parte del Milan finora.

19' - Lancio di Pavlovic per Estupinan sulla sinistra. Cross dell'ecuadoriano, Gimenez non ci arriva.

18' - Fallo di Estupinan su Kaba.

17' - Fallo di Camarda su Gabbia, punizione Milan.

14' - Contraccolpo psicologico per il Milan dopo il gol annullato.

13' - Lecce che prende coraggio, Ramadani dagli sviluppi di corner prova il tiro da fuori area. Mura Gabbia.

11' - Lecce pericoloso con Pierotti, che manda fuori tempo Estupinan ma viene poi murato da Pavlovic.

9' - Milan oggi in completo bianco. Lecce in maglia rossa, calzoncini blu e calzettoni rossi.

6' - Gol annullato. Ravvisata una spinta di Gabbia nei confronti di Coulibaly. Decisivo l'intervento del VAR.

4' - Gran stacco di testa del centrale che sfrutta un corner e di testa supera Falcone.

4' - GOL DEL MILAN!!!! MATTEO GABBIA!!!

3' - Buona partenza rossonera che costruisce una bella azione offensiva mal sfruttata.

1' - Milan che prova subito a spingere.

20.47 - PARTITI!

Amici di MilanNews.it, benvenuti a questa diretta live di Lecce-Milan, 2ª giornata di Serie A. Necessario reagire dopo la clamorosa sconfitta contro la Cremonese.

Rossoneri senza Leao e Jashari, infortunati. Panchina per Pulisic, non al 100% per problemi alla caviglia. Santi Gimenez unica punta, assistito da Saelemaekers, con Musah che prende il posto del belga e agisce come esterno destro. Come contro la Cremonese, Pervis Estupiñan è l'unico dei sette volti nuovi a scendere in campo dal primo minuto.

Per il Lecce maglia da titolare per Francesco Camarda, che guida il tridente d'attacco di Eusebio Di Francesco. Panchina per l'ex rossonero Sottil.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Kaba; Pierotti, Camarda, Morente. A disp. Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Stulic, Berisha, N'Dri, Sepulveda, Helgason, Banda, Kouassi, Sottil, Maleh. All. Eusebio Di Francesco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupiñan; Saelemaekers, Gimenez. A disp. Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Pulisic, Chukwueze, Athekame, Balentien, Bartesaghi. All. Massimiliano Allegri.

ARBITRO: Collu di Cagliari.

ASSISTENTI: Di Gioia - Mokhtar

IV UOMO: Bonacina

VAR: Doveri

AVAR: Ghersini

DOVE VEDERE MILAN-CREMONESE

Data: sabato 23 agosto 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

Venerdì 29 agosto

CREMONESE - SASSUOLO (ore 18.30)

LECCE - MILAN (ore 20.45)

Sabato 30 agosto

BOLOGNA - COMO (ore 18.30)

PARMA - ATALANTA (ore 18.30)

NAPOLI - CAGLIARI (ore 20.45)

PISA - ROMA (ore 20.45)

Domenica 31 agosto

GENOA - JUVENTUS (ore 18.30)

TORINO - FIORENTINA (ore 18.30)

INTER - UDINESE (ore 20.45)

LAZIO - HELLAS VERONA (ore 20.45)



CLASSIFICA

1. Inter 3

2. Napoli 3

3. Juventus 3

4. Como 3

5. Cremonese 3

6. Roma 3

7. Pisa 1

8. Udinese 1

9. Fiorentina 1

10. Atalanta 1

11. Cagliari 1

12. Hellas Verona 1

13. Lecce 1

14. Genoa 1

15. Milan 0

16. Bologna 0

17. Sassuolo 0

18. Lazio 0

19. Parma 0

20. Torino 0

MARCATORI

2 reti: Thuram (Inter)

1 rete: Scamacca (Atalanta), Luperto (Cagliari), Douvikas e Paz (Como), Baschirotto e Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Serdar (Hellas Verona), Bastoni, Bonny e Lautaro Martinez (Inter), David e Vlahovic (Juventus), Pavlovic (Milan), McTominay e De Bruyne (Napoli), Wesley (Roma), Kristensen (Udinese)