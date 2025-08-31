Sabatini: "Dovbyk e Gimenez sarebbero complementari per Milan e Roma. Ma sarebbero riserve"

vedi letture

Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del Milan e delle ultime operazioni di mercato, in particolare quella che vedrebbe uno scambio fra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez:

"Uno scambio tra due che non sono titolari. A organico completo giocano Ferguson da una parte, Leao, Nkunku e Pulisic dall'altra. Per caratteristiche Dovbyk è un doppione di Ferguson dal punto di vista tattico e lo stesso Gimenez nel Milan. In questo senso Dovbyk sarebbe più complementare al Milan e Gimenez sarebbe più complementare alla Roma".