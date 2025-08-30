Meno 48 ore alla fine del mercato. Akanji, Rabiot e Dovbyk: i nomi più caldi in orbita rossonera

Mancano 48 ore alla fine del calciomercato: le trattative saranno chiuse ufficialmente lunedì 1° settembre alle ore 20. Per il Milan, nonostante già otto acquisti di cui l'ultimo, Cristopher Nkunku, ufficializzato questa mattina, ci sono ancora delle lacune da colmare come confermato anche dal direttore sportivo Igli Tare nel pre di Lecce-Milan, ieri sera. I rossoneri sono sicuramente alla ricerca di un difensore esperto ma anche di un attaccante e probabilmente di un altro centrocampista. Facciamo il punto su tutti i nomi più caldi.

Manuel Akanji - Con il Milan che ha deciso dichiaratamente di giocare con la difesa a tre, i rossoneri hanno la necessità di portare nella rosa di Massimiliano Allegri un altro difensore centrale. Il fatto che la difesa rossonera abbia dimostrato qualche lacuna (in passato ma anche quest'anno) certifica che il colpo debba essere orientato a portare un giocatore di esperienza e qualità, come affermato da Tare. Manuel Akanji è il primo nome della dirigenza: con il Manchester City ci si può intendere attorno ai 17 milioni di euro mentre il vero nodo sarà trovare l'intesa sull'ingaggio specialmente con la concorrenza di club che mettono sul piatto anche la Champions League, come il Tottenham. Altri profili valutati e che potrebbero diventare rilevanti nelle prossime ore : Joe Gomez (Liverpool) e Juan Foyth (Villarreal).

Adrien Rabiot - L'entrata eventuale di Adrien Rabiot nella rosa rossonera rischia di condizionare anche la possibile partenza di Yunus Musah verso l'Atalanta. Con i nerazzurri c'era un accordo da finalizzare dopo Lecce, bloccato però dall'infortunio al perone di Ardon Jashari. È possibile che i rossoneri tentino un assalto al centrocampista francese, pupillo di Allegri, anche perchè così possono liberare l'americano in direzione Bergamo. Al momento non ci sono state aperture rilevanti da parte del giocatore e della madre-agente, eppure il Diavolo oggi sta insistendo su questa pista e sta cercando di prendere informazioni sulla reale fattibilità dell'operazione.

Artem Dovbyk - L'arrivo di Nkunku non rappresenta esattamente quello di una prima punta d'area di rigore così come l'avevano tratteggiata Tare e Allegri a inizio stagione. Ecco perché il club rossonero sta tentando di valutare la pista Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino è separato in casa alla Roma e si prepara a sei mesi da riserva di Evan Ferguson. Il Milan ha provato a sondare uno scambio con Santiago Gimenez, al quale i giallorossi erano anche aperti, ma l'attaccante messicano al momento non ha intenzione di lasciare Milanello. Nonostante questo, da via Aldo Rossi stanno cercando di studiare un'operazione per Dovbyk indipendentemente dallo scambio: bisognerebbe imbastire un prestito e aspettare che la Roma trovi un sostituto.