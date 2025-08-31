Mercato pazzo. Erroraccio Tare. Gimenez, Dovbyk, Rabiot, Akanji...

Pochissime ore alla chiusura di un calciomercato pazzo per il Milan, tra sorprese, trattative improvvise, operazioni saltate all'ultimissimo e, in generale, anche alcuni aspetti poco logici.

Su tutti, l'acquisto più oneroso della campagna rafforzamento, uno dei più cari di sempre e cioè Nkunku.

Oltre alla dichiarazioni di Allegri "Non so come potrò utilizzarlo", è evidente che uno con le caratteristiche del francese non fosse la priorità. Il valore del giocatore non si discute: se sta bene può essere travolgente in Serie A. Ma forse, a proposito di logica, sarebbe stato più opportuno giocarsi la fiche economica più importante sul 9 d'area di rigore.

La gestione della ricerca del centravanti è stata imbarazzante. 3 mesi fa Tare annuncia la volontà di acquistare un nuovo attaccante, lasciando intendere poca fiducia nei confronti di Gimenez. 3 mesi dopo resta il nome di Dovbyk, non esattamente una primissima scelta. L'ucraino lo scorso anno ha realizzato 12 reti in Serie A: numero non entusiasmante.

A 28 anni non ha mai giocato in Champions League. Il messicano, piaccia oppure no, a 24 può avere molto più feeling con la porta avversaria. Pessima, in questo senso, la dichiarazione di Tare pre Lecce-Milan. Non si può scaricare così pubblicamente un giocatore che sta per scendere in campo, tra l'altro in quel momento unico attaccante a disposizione. A maggior ragione se c'è il rischio che Gimenez alla fine resti a giocarsi le sue carte al Milan.

Anche l'uscita sul difensore ha lasciato perplessi. Spiegare la necessità di un intervento in difesa con il cambio di modulo di Allegri di qualche giorno prima, è un tentativo di nascondere le proprie responsabilità e di giustificare il ritardo sull'obiettivo.

Che servisse un centrale di esperienza, era e chiaro a tutti da mesi (e poi, diciamola tutta, il livornese ha giocato così anche nella pre season).

Restano poche ore per chiudere bene la campagna acquisti e per completare la rosa.

Difensore, appunto, fondamentale: Akanji oggi è la scelta migliore.

E poi c'è il capitolo Rabiot: il francese completerebbe il reparto con un bagaglio di esperienza incredibile, con un palmares straordinario e un fatturato realizzativo, da centrocampista, di primissimo livello.

Se si chiude anche Dovbyk (magari con la permanenza di Gimenez) in attacco ci sono anche le caratteristiche che chiede da tempo Allegri: si poteva però puntare su un profilo migliore.

I dubbi restano sulle fasce, in particolare a sinistra: l'inizio di Estupinian non è stato incoraggiante, la sua riserva Bartesaghi è un terzino ma non può fare il quinto.