live mn Musah all'Atalanta, si chiude. Contatti per Rabiot, no di Akanji

Calciomercato Milan del 30 agosto: seguilo minuto per minuto con tutti gli aggiornamenti di oggi dalla redazione di MilanNews.it!

00:12 | MUSAH, LA FORMULA

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, Yunus Musah si trasferirà all'Atalanta con la formula di un prestito oneroso con obbligo di riscatto per un costo complessivo da 25 milioni di euro.

23:40 | RABIOT, LA RICHIESTA DEL MARSIGLIA E LA SITUAZIONE CON LA MADRE

Le parole di Luca Marchetti, Sky Sport, sul quadrato Milan-Marsiglia-Rabiot-Veronique Rabiot: "Secondo quello che abbiamo capito il Milan vorrebbe provare a convincere Rabiot: i primi approcci non sono stati facilissimi. Richiesta del Marsiglia è fissa, 15 milioni di euro. Le prime richieste del giocatore sono alte ed elevate. Nel frattempo non c'è stato il chiarimento formale che Marsiglia chiede a Rabiot e alla mamma: il giocatore ha chiesto scusa allo spogliatoio ma il club vuole le scuse formali della mamma".

23:15 | MUSAH IN CHIUSURA ALL'ATALANTA

L'operazione Yunus Musah all'Atalanta si farà: secondo quanto appreso da MilanNews.it, la trattativa tra Milan e bergamaschi è in chiusura attorno a una cifra pari a 25 milioni di euro. Ora i rossoneri, verosimilmente, dovranno intervenire in queste ultime ore di mercato anche per un nuovo centrocampista, considerando anche l'infortunio di Jashari

22:30 | CONTATTI COSTANTI PER RABIOT

Come può riportare la redazione di MilanNews.it, il Milan è in contatto costante con Adrien Rabiot e il suo entourage. Tare e Allegri vogliono provare questo colpo in chiusura di mercato: va trovata l'intesa economica sia lato giocatore che con il club francese.

21:55 | AKANJI, NO AL MILAN

Il principale obiettivo per la difesa rossonera, lo svizzero Manuel Akanji, ha rifiutato la proposta economica che il Milan gli ha presentato in queste ore. Il calciatore del Manchester City, in uscita dalla squadra inglese, ha come priorità la possibilità di giocare la Champions League. Lo riporta Fabrizio Romano. Ora i rossoneri sembrano costretti a virare su altri obiettivi: Juan Foyth e Joe Gomez i principali indiziati.

21:15 | MASSARA SMENTISCE SCAMBIO CON IL MILAN

Ricky Massara, ds Roma, ha parlato della possibilità dello scambio Gimenez-Dovbyk: "Non è partito lo scambio, le ultime ore sono concitate è vero, ma adesso non esiste nulla. Lo scorso anno ha fatto 17 gol, è vero che gli attaccanti ora sono al centro dell'attenzione del mercato. Ognuno ha il suo attacco. Siamo soddisfatti del nostro organico. Sappiamo che nelle ultime giornate ci possono essere sorprese, ma ora non ne vedo".

20:30 | MILAN E ROMA TRATTANO PER UN PRESTITO CON DIRITTO

Matteo Moretto ha parlato così della trattativa per Artem Dovbyk: "Trattativa in corso Milan-Roma per Artem Dovbyk. Dopo che nelle ultime ore il Milan ha trovato una base d'intesa con il giocatore, c’è stato un contatto diretto tra l’entourage dell’ucraino e il club per il progetto e le condizioni contrattuali, oggi le due squadre stanno trattando sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Vedremo se le cifre quadreranno e se la Roma troverà un sostituto: serve trovare un attaccante al posto suo".

19:39 | DI MARZIO: "IL MILAN INSISTE PER RABIOT"

Gianluca Di Marzio, sul suo sito, riporta queste indiscrezioni sull'affare Milan-Rabiot: "Il Milan continua a insistere per Adrien Rabiot. Nelle ultime ore la dirigenza rossonera ha intensificato i contatti per provare a capire la reale fattibilità dell’operazione, che resta complessa soprattutto dal punto di vista economico. Il club sta infatti lavorando a una verifica approfondita dei costi complessivi: non solo il cartellino, ma anche le richieste di ingaggio del centrocampista francese e le commissioni da corrispondere agli intermediari coinvolti".

18:36 | PERCASSI PARLA DI MUSAH

Le parole nel pre della sfida contro il Parma di Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, sull'affare per Yunus Musah e sulla sua fattibilità nelle prossime ore: "Musah è un giocatore del Milan, vedremo nelle prossime ore. Quello che posso dire che si sta parlando con il Milan, adesso però siamo molto concentrati sulla partita".

18:18 | EMBOLO SEMPRE SULLA LISTA

Come riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, Breel Embolo, centravanti svizzero in uscita dal Monaco, rimane sulla lista del Milan: il calciatore è stato proposto più volte nel corso dell'estate ai dirigenti di via Aldo Rossi. Secondo quanto riportato l'attaccante ha già un accordo con un club estero che ha messo però in standby per vedere se, nelle ultime ore di mercato, si possono materializzare offerte più allettanti.

17:25 | JIMENEZ AL BOURNEMOUTH: BALLANO 2-3 MILIONI

Il Bournemouth è impegnato in questi minuti nella gara di Premier League contro il Tottenham: al termine della sfida ci saranno nuovi contatti con il Milan per Alex Jimenez, come riportato da Romano e Moretto. Per la buona riuscita dell'operazione ballano ancora 2-3 milioni. La formula è quella del prestito con diritto che diventa obbligo a determinate condizioni.

17:15 | DOVBYK HA DETTO SÍ: OPERAZIONE COMPLICATA

Artem Dovbyk, come riportano Fabrizio Romano e Matteo Moretto, ha detto sì al Milan. Al momento, però, il club rossonero pensa di prenderlo slegato da uno scambio che coinvolga Gimenez, il quale ha confermato la sua volontà di rimanere a Milano: l'operazione, in questo senso, è difficile.

16:28 | COUBIS IN PRESTITO ALLA SAMPDORIA

Il comunicao ufficiale del Milan: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto a determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Andrei Coubiș a U.C. Sampdoria. Il Club augura a Andrei le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva".

15:00 | Il MILAN PUÒ PROVARE DOVBYK ANCHE SENZA SCAMBIO

Gianluca Di Marzio sottolinea come i rossoneri stiano ragionando su come acquistare Artem Dovbyk senza coinvolgere nella trattativa Santiago Gimenez, che ha già fatto sapere di non voler lasciare il Milan. Trattativa non semplice ma la fumata bianca non è da escludere, considerando l'apertura dello stesso Dovbyk al trasferimento.

14:24 | GIMENEZ NON APRE ALLA ROMA

Secondo quanto raccolto da MilanNews.it, l'intenzione di Gimenez è di giocarsi le sue carte con la maglia rossonera. Già nei giorni scorsi l'agente del giocatore, Rafaela Pimenta, si era espressa in modo categorico sul futuro del suo assistito, dichiarando che le voci di un suo addio non sono altro che fake news e che Gimenez vuole restare al Milan. Nelle ultime ore, invece, si è esplorato uno scambio con la Roma che coinvolge anche Dovbyk, al momento non decollato.

12:24 | MITROVIC PROPOSTO AL MILAN

Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle scorse ore sarebbe stato proposto al Milan, l'attaccante serbo Aleksandar Mitrovic, giocatore che potrebbe svincolarsi dall'Al Hilal dove ha trascorso nelle ultime stagioni. Sempre secondo la rosea, però, i rossoneri avrebbero rigettato la proposta.

11:12 | SCAMBIO DOVBYK-GIMENEZ

Milan e Roma continuano a lavorare per lo scambio Santi Gimenez-Artem Dovbyk. L'accordo tra le due società è già stato raggiunto, così come quello tra il Diavolo e l'attaccante ucraino, che ha dato massima disponibilità al trasferimento. Quello che manca è l'okay del Bebote, voglioso di giocarsi le sue chanches in rossonero.

11:01 | NKUNKU UFFICIALE!

"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Christopher Nkunku dal Chelsea FC. L'attaccante francese ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030. Christopher Nkunku indosserà la maglia rossonera numero 18".

10: 48 | OGGI È LA GIORNATA DI MUSAH

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha così parlato del futuro di Yunus Musah: "Oggi il Milan deciderà se lasciar partire Musah destinazione Bergamo. Difatti manca solo l'ok di Allegri, perché l'accordo tra Atalanta e Milan c'è già. Prestito oneroso con diritto di riscatto. Da capire l'obbligo se è facilmente raggiungibile o meno. Cambierebbe in quel caso perché qualora fosse facilmente raggiungibile Musah non rinnoverebbe col Milan. Qualora fosse difficilmente raggiungibile il calciatore rinnoverebbe con il Milan. Quindi capiamo, ma oggi è la giornata all'Atalanta. Si, no, vedremo". ".&nb

10:24 | JIMENEZ-BOURNEMOUTH: LE ULTIME

Bournemouth e Jimenez sono in attesa della riposta del Diavoloall'ultima proposta inviata ieri sera: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze (15).

10:12 | PER LA DIFESA SPUNTA IL NOME DI JOE GOMEZ

Il Milan farà un difensore in questo calciomercato per sistemare la difesa di Max Allegri. Manuel Akanji resta il preferito, ma in queste ore avrebbe preso sempre più quota la candidatura di Joe Gomez del Liverpool, classe 1997.

10:00 | RABIOT APRE AL MILAN

In attesa di capire cosa ne sarà effettivamente del suo futuro al Marsiglia, Adrien Rabiot avrebbe aperto all'ipotesi Milan. A riportarlo sono i colleghi della Gazzetta dello Sport, che parlando anche di un primo contatto tra l'entuorage del giocatore, mamma Veronique, e la dirigenza rossonera.