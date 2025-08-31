MN - Musah a un passo dall'Atalanta: la formula dell'operazione

di Francesco Finulli

Yunus Musah è vicinissimo all'Atalanta: il centrocampista americano, salvo clamorosi dietrofront nelle prossime ore conclusive di calciomercato, si trasferirà a Bergamo. L'operazione, come anticipato da MilanNews.itè in chiusura in questi minuti.

Possiamo anche dare qualche informazione in più in merito alla formula dell'operazione: rossoneri e nerazzuri chiuderanno la trattativa con un prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di 25 milioni di euro.

