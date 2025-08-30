Modric: "Dobbiamo puntare sempre in alto, siamo il Milan. Non possiamo accontentarci della mediocrità"

vedi letture

Nel post partita di Lecce-Milan Luka Modric è intervenuto ai microfoni di Peppe Di Stefano su Sky Sport, commentando l'importante prima vittoria della stagione che permette a squadra ed ambiente di dimenticare il passo falso all'esordio in campionato contro la Cremonese.

Prima vittoria della stagione, come ti senti?

“Quando si vince sempre bene. Vittoria importante dopo la prima sconfitta in casa. Penso che oggi abbiamo meritato di vincere ma dobbiamo continuare. Abbiamo tante cose da migliorare e spero che questa partita ci dia fiducia per il futuro”.

Un mese a Milano, come ti senti?

“Mi sento bene. Tutto è perfetto. I compagni mi hanno accolto molto bene. Mi sento bene, felice. Manca qualcosa, devo ancora trovare casa, ma tutto molto bene. Mi sto adattando alla nuova città ma anche al calcio italiano”.

Dopo la Cremonese eri preoccupato?

“No. Questo è il calcio. Certo quando perdi una partita che tutti credono tu vinca è complicato, ma questa partita ha dimostrato che il calcio italiano è complicato, bisogna sempre stare attenti. Preoccupazione no, perché vedo qui tanta qualità e tante cose da migliorare. Io penso che conoscendoci e vincendo possiamo migliorare.”

La pensi ancora?

“Il Milan è una grande squadra nel mondo del calcio. E così dobbiamo pensare. Penso che tutti per la qualità che abbiamo dobbiamo puntare in alto, perché siamo il Milan. Non possiamo accontentarci della mediocrità. Sono venuto qui per vincere. Questa squadra ha qualità importanti e lo dimostreremo durante la stagione, anche perché adesso ci mancano alcuni giocatori, soprattutto Rafa (Leao, ndr), che per noi è un calciatore importantissimo. Quando ci conosceremo meglio e capiremo cosa vuole il mister dimostreremo le nostre qualità e le cose andranno meglio”.

Come va l’italiano?

“Bene. Poco a poco (ride, ndr).