La speciale dedica di Cutrone: "Quando ho perso mio papà gli promisi che un giorno mi sarei ripreso tutto. E' stata la persona più importante della mia vita"

vedi letture

Lacrime ed emozioni per Patrick Cutrone, che da miglior giocatore della Serie B 2023/2024 ha trascinato il suo Como verso la storica promozione in Serie A. Per l'ex attaccante rossonero classe ’98, in questa edizione di Serie B sono state messe a referto ben 14 reti condite da 5 assist. Dopo la gioia e l'emozione della promozione diretta sotto la guida di Cesc Fabregas, il suo augurio è di ripetersi tornando in A. Queste le sue belle parole rilasciate a Dazn, piene di emozioni e sentimenti verso il papà Pasquale, scomparso 2 anni fa.

La dedica di Cutrone al padre: "E' un momento speciale, quando ho perso mio papà gli ho sempre promesso che un giorno mi sarei ripreso tutto. Glielo devo, è stata la persona più importante della mia vita".