Il Giornale: "Maldini-Lega allo scontro. 'Io censurato'. 'È falso'"

Il Giornale in edicola oggi titola così: "Maldini-Lega allo scontro. 'Io censurato'. 'È falso'". A pochi giorni dall'intervista rilasciata a Radio Serie A, c'è stato nelle scorse ore un duro botta e risposta tra il legale dell'ex capitano e dirigente del Milan e la Lega di A, editore dell'emittente. Tutto è nato da un post sui social del giornalista Alessandro Alciato, autore dell'intervista: "Le pressioni per non pubblicare l'intervista integrale a Maldini non mi sono piaciute. Per niente".

Nella giornata di ieri, l'avvocato di Maldini, Danilo Buongiorno, "a fronte della nota censura alla propria intervista presso Radio serie A", ha ricevuto l'incarico "per la tutela da tali gravi comportamenti". La replica della Lega Serie A non si è fatta attendere: "Con riferimento a una presunta censura all'intervista a Paolo Maldini, precisiamo che la notizia diffusa è falsa. L'intervista è stata trasmessa due volte sulla radio il 9 maggio e la sbobinatura completa della stessa è stata inviata a tutte le redazioni".