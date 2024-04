Inter, Calhanoglu: "Non farò casino sul pullman scoperto, non voglio fare quello che è stato fatto a me in passato"

Il centrocampista dell'Inter, Hakan Calhanoglu, autore di una doppietta nella sfida contro il Torino di oggi, ha parlato a DAZN nel post gara della gara di San Siro: "I miei figli vogliono sempre scendere in campo e oggi possono farlo, in questa bella giornata. Sono contento per la mia doppietta, non me l'aspettavo. Giocare in uno stadio così, tutto pieno, è stato fantastico".

Qual è il segreto per i calci di rigore, visto che è arrivato al sedicesimo gol consecutivo dal dischetto?

"Concentrazione, non voglio mai sbagliarli e quando ho l'occasione voglio segnare sempre. Avrei voluto che lo tirasse Lautaro Martine ma mi ha detto di no e lo ha lasciato a me, quindi l'ho tirato io. Si vede da questo e da quello che facciamo fuori dal campo che siamo un bellissimo gruppo".

Per lei questo scudetto è una rivincita?

"L'ho già spiegato, ho già rilasciato un'intervista giorni fa. Non voglio parlare di altre cose, voglio solo divertirmi oggi. Voglio essere sereno, dobbiamo giocare ancora. Non farò casino sul pullman scoperto, non voglio fare quello che è stato fatto a me in passato. Il presidente è sempre stato vicino a noi, è importante":

Cosa rappresenta per lei l'Inter?

"Tutto, ha alzato il mio valore e quello che avevo dentro. Faccio tutto per loro".